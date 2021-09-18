В Пугачевском районе мальчик на «ИЖе» врезался в «КамАЗ»

Мальчик ехал на «ИЖе» Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 17 сентября, ночью в Пугачевском районе Саратовской области по вине несовершеннолетнего произошло ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 00:05 на 33 км дороги Пугачев – Перелюб 17-летний мальчик за рулем «ИЖ 2126-030» столкнулся с проезжающим мимо «КамАЗом».

Подростка госпитализировали.

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