В Пугачевском районе мальчик на «ИЖе» врезался в «КамАЗ»

Мальчик ехал на «ИЖе»
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 17 сентября, ночью в Пугачевском районе Саратовской области по вине несовершеннолетнего произошло ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В 00:05 на 33 км дороги Пугачев – Перелюб 17-летний мальчик за рулем «ИЖ 2126-030» столкнулся с проезжающим мимо «КамАЗом».
Подростка госпитализировали.
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