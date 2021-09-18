ВАЗ вылетел на встречку под Красноармейском и был разбит иномаркой

Авария в Красноармейском районе

Вчера, 17 сентября, в Красноармейском районе Саратовской области произошло столкновение двух машин, в котором пострадал мужчина. Информация поступила от региональной автоинспекции.

ДТП случилось около 5:00 на 378 километре а/д Сызрань-Волгоград. 26-летний мужчина на ВАЗ 21101 вылетел на встречную полосу, где в его автомобиль врезалась Kia Spectra под управлением 27-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. С травмами он доставлен в медицинское учреждение.

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