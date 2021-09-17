На УИК № 65 член КПРФ совершила преступление

Сегодня, 17 сентября, в первый день голосования, стало известно, что член УИК № 65 с правом решающего голоса от партии КПРФ Наталия Кадыкова выдала одному избирателю два бюллетеня для выбора депутата Госдумы по одномандатному округу. Этот факт был замечен членами комиссии. Уже составлен соответствующий акт.

- При сборе бюллетеней секретарем УИК было выявлено несоответствие количества возвращенных бюллетеней с количеством избирателей, получивших бюллетени, в книге Кадыковой, - рассказал председатель УИК № 65 Светлана Зарьянцева, - Комиссия будет требовать отстранения члена с правом решающего голоса от партии КПРФ Наталии Кадыковой от работы, - сообщил член комиссии.

Председатель УИК также обратилась в полицию с заявлением о преступлении.

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