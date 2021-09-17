Сергей Милантьев из КПРФ нарушил избирательное законодательство и вступил в две комиссии одновременно

Сегодня, 17 сентября, в первый же день голосования, было установлено, что член окружной избирательной комиссии №34 от КПРФ Сергей Милантьев был в то же время в составе УИК № 350 в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса от кандидата Виталия Выхристова. Это нарушило федеральное законодательство.

Председателю окружной комиссии Юлии Гевлич пришлось обратиться к руководству партии КПРФ с требованием исключить Сергея Милантьева из состава комиссии и не прекратить нарушать закон.

После выявления факта Сергей Милантьев сложил полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса УИК № 350.

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