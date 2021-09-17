В Саратове отменили концерт Моргенштерна

В Саратове был отменен концерт популярного реп-исполнителя Моргенштерна.

- Саратов! К сожалению, нашу с вами встречу придется отменить. Из-за действующих ограничений на проведение мероприятий мы не сможем организовать концерт в этом году, поэтому отменяем его, - пишет команда исполнителя в созданной по случаю концерта группе ВКонтакте.

Концерт должен был пройти в клубе ONYX по адресу проспект 50 лет Октября, 19Б. Всего в туре исполнителя по России было отменено девять концертов. Купившим билеты саратовцам обещают вернуть деньги в течение 180 дней.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.