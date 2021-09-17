Жители Перелюбского района угнали трактор из хозяйственных побуждений

В Перелюбском районе Саратовской области правоохранители задержали двух местных жителей, подозреваемых в краже трактора.

Бригадира фирмы сообщил, что ночью с механизированного тока на окраине хутора Кондукторовский пропал трактор «МТЗ-82» с пресс-подборщиком. Это был трактор 2013 года выпуска, ключи находились в кабине.

Полицейские вскоре нашли трактор на окраине деревни Кузябаево. Участковый установил подозреваемых. Ими оказались 33-летний и 27-летний жители Краснопартизанского района, ранее не имевшие проблем с законом. Как пояснили задержанные в отделе полиции, мотивом преступления стала хозяйственность: технику они хотели использовать на своем подворье.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже, похищенный трактор возвращен владельцу.

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