Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 18:07

Скончалась редактор радио «КП-Саратов» Алла Боголей

Журналист была голосом «Комсомолки» более 10 лет
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Алла Боголей

Алла Боголей

Сегодня, 17 сентября, скончалась редактор радио «КП-Саратов» Алла Лопатина-Боголей. Пять дней назад ей исполнилось 56 лет.

Алла Боголей работала на разных радиостанциях Саратова. С начала существования радио «Комсомольская правда - Саратов», более 10 лет, была его голосом.

Журналист ушла из жизни после продолжительной болезни.

Алла Боголей закончила филологический факультет СГУ им. Чернышевского. В 2011 году получила награду «Радиомания», в 2013 – знак «10 лет ФСКН России». Отмечена Почетными грамотами саратовской мэрии, мининформации и печати Саратовской области, а также регионального ГУ МЧС. С 2018 года – член Союза журналистов России.

Коллектив холдинга «Волга-Медиа» приносит глубокие соболезнования родственникам Аллы Боголей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.