Лже-коллекторское агентство «Совесть» угрозами насилием получило от марксовских бизнесменов более 21 млн

В Марксе Саратовской области приговоры вынесли семи членам банды вымогателей. Подробностями поделились в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2014 году два индивидуальных предпринимателя создали группировку, которая начала заниматься вымогательством денег. Под видом коллекторского агентства «Совесть» злоумышленники, которым, кстати, было от 31 года до 48 лет, привозили туда бизнесменов и, показывая им холодное и огнестрельное оружие, угрожали им, их семьям и даже применяли насилие.

Потерпевшие были вынуждены соглашаться с требованиями преступников. Суммарно вымогатели получили более 21 млн рублей. Их задержали летом 2018 года. Во время обысков тогда изъяли: балаклавы, оружие, бейсбольные биты, сотовые телефоны и деньги.

- Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил двум мужчинам наказания в виде лишения свободы на сроки от 10 до 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей, еще двум соучастникам – в виде 9 и 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, пятому подсудимому – в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, еще одному соучастнику – в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Действия последнего соучастника судом переквалифицированы на ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия или угрозой его применения), по которому он признан виновным, однако в связи с истечением сроков давности уголовного преследования освобожден от наказания, - говорится в сообщении надзорного органа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.