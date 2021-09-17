Радаев вручил саратовским паралимпийцам и их тренерам денежные сертификаты

Спортсмены доказали статус лучших в мире Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с вернувшимися с XVI летних Паралимпийских игр в Токио спортсменами и их тренерами. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Радаев поздравил саратовцев с завоеванными победами и поблагодарил за повод гордиться областью.

- В Токио вы закрепили за собой титул сильнейших паралимпийцев планеты. На играх российская сборная показала лучший результат в истории отечественного паралимпийского спорта. Он стал возможен благодаря каждому из вас. За всеми вашими медалями – преодоление, жизнелюбие, сила духа, испытание своих физических возможностей. И эти возможности - безграничны. Спасибо вам за то, что своим примером влияете на судьбы других ребят. За то, что настоящие бойцы по жизни. Равняясь на вас, люди открывают в себе уверенность, потенциал, находят механизмы, которые позволяют обходить любые преграды, - обратился губернатор к паралимпийцам.

Также чиновник поздравил и тренеров спортсменов. Учителям и ученикам вручили губернаторские благодарственные письма и денежные сертификаты.

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