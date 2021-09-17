В Саратовском облизбиркоме пока нет данных по явке в первый день голосования

В облизбиркоме прошел первый брифинг Фото: Наталия Калинина

Сегодня, 17 сентября, в избирательной комиссии Саратовской области состоялся брифинг, посвященный начавшемуся трехдневному голосованию в Госдуму.

Как сообщила председатель областного избиркома Ирина Романова, было напечатано 3 770 000 бюллетеней.

Задействовано 1 811 избирательных участков по региону, 36 из них временные. В выборах участвуют 15 тысяч членов комиссий разных уровней.

В выборах участвуют 79 кандидатов от девяти политических партий. Следует отметить, что на предыдущих выборах было 14 партий. Допуск кандидата на выборы рассматривался с 18 июня по 12 июля. Отказано в участии в итоге было только двум кандидатам, которые не смогли собрать необходимое количество подписей.

Среди кандидатов 85 процентов составляют мужчины, а 15 - женщины. 21 процент кандидатов моложе 35 лет.

64 941 человек подал заявление на голосование по месту пребывания. Голосование разделено на несколько дней, чтобы разбить потоки избирателей в соответствии с санитарными нормами. Волонтеры помогают инвалидам отдать свой голос.

Член комиссии с правом совещательного голоса Олег Черняев сообщил, что незначительные нарушения есть и они отрабатываются в рабочем режиме.

Данные по явке избирателей на выборы в облизбиркоме пока отсутствуют. Они ожидаются как сказали на брифинге, только завтра, 18 сентября.