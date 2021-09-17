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Общество17 сентября 2021 14:28

Десятки частных домов на СХИ до утра остались без воды

«КВС» меняют трубы
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 17 сентября, в Кировском районе Саратова отключили холодную воду. Это связано с работами «КВС»

Для замены старого водопровода на 1-м Пугачевском поселке, А-64/1 ограничили водоснабжение частного сектора на 1-м Пугачевском поселке от дома А-21 до А-64.

Вернуть воду обещают к 8 утра завтрашнего дня.

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