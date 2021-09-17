Лже-полицейский из Москвы убедил саратовца взять два кредита и отдать почти два млн

Намедни, 15 сентября, житель Октябрьского района Саратова лишился практически двух миллионов рублей. Об очередном обманутом мошенниками горожанине рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Вечером того дня 49-летнему мужчине позвонили. Незнакомец представился сотрудником уголовного розыска Москвы и «предупредил» о том, что мошенники пытаются списать деньги со счета саратовца. Для предотвращения списания злоумышленник предложил горожанину установить на телефон специальную программу.

После установки мужчина также оформил два кредита на миллион и почти 800 тысяч рублей. Деньги он перевел на якобы безопасный счет.

Только на следующий день горожанин догадался, что его обманули, и обратился в полицию.

Стражи порядка завели дело о мошенничестве:

- ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: в последнее время участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками полиции и других правоохранительных органов. Будьте бдительны и осторожны! Помните, что сотрудники органов внутренних дел никогда не звонят гражданам с предложениями установить программы на мобильный телефон, принять участие в спецоперации и т.д. – говорится в сообщении МВД.

О случаях мошенничества предлагают сообщать в ближайший отдел полиции или по номеру 02 (с мобильного – 102).

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