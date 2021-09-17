Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 сентября 2021 14:10

Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить информацию о мошенничестве на саратовских дачах

Исполнение поручения на контроле центрального аппарата СК
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 17 сентября, глава федерального Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Анатолию Говорунову проверить информацию о возможных нарушениях прав владельцев дач под Саратовом.

Саратовцы сообщали о мошеннических махинациях с их землей в СНТ «Комбайн-98». Некоторые горожане лишились участков.

- Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.