Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить информацию о мошенничестве на саратовских дачах

Сегодня, 17 сентября, глава федерального Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Анатолию Говорунову проверить информацию о возможных нарушениях прав владельцев дач под Саратовом.

Саратовцы сообщали о мошеннических махинациях с их землей в СНТ «Комбайн-98». Некоторые горожане лишились участков.

- Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР.

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