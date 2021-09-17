В Саратовской области назначен новый руководитель уголовного розыска

Андрей Идольский Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Сегодня, 17 сентября, приказом начальника регионального главка Николая Ситникова назначили руководителя управления уголовного розыска ГУ МВД Саратовской области. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Должность занял 39-летний подполковник полиции Андрей Идольский. Он служит в органах с 2004 года.

Назначение произошло после перевода на другую должность предыдущего руководителя управления Ильи Молчанова.

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