В Саратовской области назначен новый руководитель уголовного розыска

Андрей Идольский
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
Сегодня, 17 сентября, приказом начальника регионального главка Николая Ситникова назначили руководителя управления уголовного розыска ГУ МВД Саратовской области. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Должность занял 39-летний подполковник полиции Андрей Идольский. Он служит в органах с 2004 года.
Назначение произошло после перевода на другую должность предыдущего руководителя управления Ильи Молчанова.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.