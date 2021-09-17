Олег Костин: врачи Саратова получают 80-90 вызовов за сутки

Олег Костин

Сегодня, 17 сентября, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин выступил с коротким докладом, посвященным ситуации с коронавирусом. Видео опубликовано на его странице в Инстаграм.

В преддверии выборов Олег Костин призвал не терять бдительность и соблюдать санитарные ограничения на избирательных участках, также рассказал о повседневной работе медиков.

- Сохраняйте спокойствие, поводов для паники нет. «Скорая помощь» работает в нормальном режиме. Принимаем до 1000 вызовов в день по области. Врачи принимают по 80-90 вызовов в сутки и, конечно, не всегда успевают ко всем пациентам. Нам помогают студенты-медики. В итоге все нуждающиеся получат помощь обязательно, - рассказал глава минздрава и призвал беременных женщин Саратовской области особенно внимательно относиться к своему здоровью, обязательно встать на учет и, если сроки позволяют, пройти вакцинацию.

Также Олег Костин напомнил, что всегда можно обратиться на горячую линию Минздрава.

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