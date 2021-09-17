Двух ярмарок завтра не будет из-за Дня рождения Саратова

Завтра, 18 сентября, в Саратове пройдут традиционные ярмарки «Выходного дня». Об этом напомнили в региональном минсельхозе.

Из-за празднования Дня города торговать будут только на двух площадках: на сельхозрынке в Юбилейном и в Заводском районе, на пересечении Пензенской и Томской.

Ярмарки будут открыты с 8 утра до 4 часов дня. Там можно будет приобрести качественную молочную, овощную, мясную и многую другую продукцию от местных производителей.

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