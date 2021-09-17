Престарелая жительница Саратова попала в больницу после поездки в маршрутке

Маршрука №21 Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера, 16 сентября, в Кировском районе Саратова горожанка пострадала в машрутке. Подробности сообщает пресс-служба городской ГИБДД.

В 10:40 утра напротив дома №84 на Чапаева в автобусе №21 под управлением 54-летнего водителя упала 83-летняя пассажирка.

Престарелую женщину пришлось госпитализировать.

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