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Происшествия17 сентября 2021 10:24

Престарелая жительница Саратова попала в больницу после поездки в маршрутке

Женщина упала
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Маршрука №21

Маршрука №21

Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера, 16 сентября, в Кировском районе Саратова горожанка пострадала в машрутке. Подробности сообщает пресс-служба городской ГИБДД.

В 10:40 утра напротив дома №84 на Чапаева в автобусе №21 под управлением 54-летнего водителя упала 83-летняя пассажирка.

Престарелую женщину пришлось госпитализировать.

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