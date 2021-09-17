Сегодня, 17 сентября, в Кировском районе Саратова горит частный дом. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 7:51 пожарные получили сигнал об огне в доме на 2-м Ангарском проезде. На место отправили три расчета.

Пламя охватило 70 квадратных метров. Пожарные продолжают тушить огонь.

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