На участке саратовца нашли 36 кустов марихуаны

Фото Приволжского ЛУ МВД на транспорте

Задержав рядового покупателя, сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте вышли на выращивающего марихуану жителя Саратова. Подробности сегодня, 16 сентября, сообщили в пресс-службе управления.

В августе сотрудники управления задержали около железнодорожных путей в Заводском районе 33-летнего горожанина, у которого при себе нашелся сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что обнаруженное – гашиш массой более 4,9 граммов. Завели уголовное дело. Подозреваемый под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Оперативники установили, что продал мужчине марихуану 51-летний саратовец, который занимался выращиванием запрещенного растения на участке возле своего дома. Правоохранители нашли 36 кустов массой 23 кг. Завели два уголовных дела о наркотиках.

Гроверу грозит до 15 лет.

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