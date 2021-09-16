Вячеслав Володин предложил увеличить зарплату работникам завода «Молот» в Петровске

Фото: Володин Саратов

Вячеслав Володин посетил электромеханический завод «Молот» в Петровске, о чем сообщает Телеграм-канал его сторонников «Володин.Саратов».

Парламентарий обсудил с коллективом проблемные вопросы. Сейчас на заводе нет молодежи, в том числе из-за невысоких зарплат. Средняя заработная плата на предприятии составляет 18,5 тысяч рублей.

Володин предложил заняться развитием завода.

Фото: Володин Саратов

- При хорошей загрузке будет развитие, а при развитии будет увеличиваться и заработная плата, – сказал он и пообещал встретиться с коллективом повторно в октябре-ноябре, чтобы обсудить конкретные решения.

После посещения завода Вячеслав Володин встретился с жителями Петровска и обсудил вопрос оказания медицинской помощи в районе. До конца года должна быть закончена модернизация центральной районной больницы.

Фото: Володин Саратов

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