У администрации Саратовского района из-за сообщения о минировании собрались городские службы

Фото очевидца
Сегодня, 16 сентября, возле здания администрации Саратовского района в Кировском районе собрались всевозможные службы. Фото с места прислали в редакцию «Комсомолки» очевидцы.
Фото очевидца
На снимках видно, что возле администрации стоят машины скорой, полиции, Росгвардии, облспаса и аварийно-спасательной службы 04.
Фото очевидца
Горожане рассказали, что из здания всех эвакуировали в связи с сообщением о минировании.
Фото очевидца
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