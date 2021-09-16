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Происшествия16 сентября 2021 10:56

У администрации Саратовского района из-за сообщения о минировании собрались городские службы

На месте работают медики, спасатели, полиция и Росгвардия
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото очевидца

Фото очевидца

Сегодня, 16 сентября, возле здания администрации Саратовского района в Кировском районе собрались всевозможные службы. Фото с места прислали в редакцию «Комсомолки» очевидцы.

Фото очевидца

Фото очевидца

На снимках видно, что возле администрации стоят машины скорой, полиции, Росгвардии, облспаса и аварийно-спасательной службы 04.

Фото очевидца

Фото очевидца

Горожане рассказали, что из здания всех эвакуировали в связи с сообщением о минировании.

Фото очевидца

Фото очевидца

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