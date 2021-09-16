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Общество16 сентября 2021 10:39

Володин проверил работу над ошибками в благоустройстве Петровска

Политик посетил город
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото из Telegram сторонников Володина

Фото из Telegram сторонников Володина

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин посетил Петровск Саратовской области. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщают его сторонники в своём Telegram-канале.

Во время прошлых визитов депутат критиковал подрядную компанию «Наследие» и бывшего главу района за срыв сроков сдачи трех объектов, на которые было выделено федеральное финансирование.

Работы по реставрации объекта культурного значения – железнодорожного моста через реку Медведица, на сегодня выполнены на 50%. Закончить обещают в октябре.

- Мы практически были на грани срыва всех работ. Один и тот же подрядчик выиграл конкурсы в Петровске, Ртищеве, Калининске, не имея оборотных средств. Надо наказывать в таких случаях тех, кто подобные решения принимал , – обозначил позицию Володин.

Также во время встречи обсудили ремонт тротуаров. Первый этап должны закончить до октября. Председатель ГД призвал закончить до наступления холодов.

А возле городского парка в Петровске строят стадион. Работы закончены на 55%. На помощи не справлявшемуся генподрядчику пришли другие организации.

- Ошибки, о которых говорили в прошлый приезд, исправили. Здесь появится основное футбольное поле, три поля для разных видов спорта, беговые дорожки, трибуны, парковки. Завершат работы до 10 октября, - говорится в сообщении.

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