Житель Ровенского района зарезал устроившую при друзьях стриптиз пьяную любовницу

Расследование закончено Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Энгельса Саратовской области закончили расследование убийства. 41-летний ранее судимый житель Ровенского района зарезал раздевшуюся сожительницу, сообщают сегодня, 16 сентября, в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, днем 6 июля 33-летняя женщина, её сожитель и пятеро друзей пары выпивали в их доме в селе Луговское. Захмелев, хозяйка разошлась и решила раздеться. Сняв халат, она начала ходить по дому в одной блузке. Мужчина сделал ей замечание, на что она ответила матом, в частности, назвала любовника лицом нетрадиционной ориентации.

Не выдержав оскорблений, селянин подошел к своей сидящей на диване женщине и ударил её ножом по горлу. Та скончалась на месте.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшей, стала колото-резаная рана шеи с повреждением яремной вены, массивная кровопотеря, - передает пресс-служба СК.

Мужчина вину признал. Его заключили под стражу Дело передали в суд.

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