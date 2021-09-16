В Заводском районе автохам припарковался на ступенях у подъезда

Фото выложили в сеть

Вчера, 15 сентября, в одном из саратовских сообществ в соцсети житель Заводского района Андрей Мирошников пожаловался на автохама у подъезда. Свои слова он подкрепил фотографией.

Горожанин уточнил адрес – 4-я Нагорная, 25в. На снимке видно, что красное авто с номером К256ЕО164 припарковано прямо на ступенях, ведущих ко входу в дом.

- Страна должна знать "героев". Пешеходный переход перекрыт, ну и хотелось бы услышать мнение соответствующих органов, может и правда зря я возмущаюсь? – пишет горожанин.

В таких ситуациях ГИБДД рекомендуют обращаться напрямую к ним.

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