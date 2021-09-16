В центре Саратова появился гигантский букет

Вчера, 15 сентября, глава Саратова Михаил Исаев сообщил в своём Instagram об установке в центре города новой арт-композиции.

Так, на площади Кирова появилась клумба в виде гигантского букета.

В комментариях саратовцы пишут, что букет им понравился. Горожане обеспокоены поведением сограждан – надеются, что арт-объект не испортят. Мэра также просят более активно заняться высадкой многолетних растений.

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