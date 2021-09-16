В Заводском районе заасфальтировали закрывающую колодец картонку

Фото выложили в сеть

Вчера, 15 сентября, в одном из саратовских сообществ в соцсети жители Заводского района пожаловались на недочеты в благоустройстве дорог. Горожане подкрепили свои слова фотографиями.

Так, на Ростовской, 7, сообщает саратовец, при укладке нового асфальта сломали колодец, откинули в сторону, прикрыли яму картонкой и сверху положили дорожное покрытие.

- Как итог, асфальт начал проваливаться потихоньку, по этому месту часто ходят люди (особенно дети в школу) и машины проезжают. Надеюсь, этот пост заметит администрация и решит проблему, пока не случится беда, - пишет горожанин.

А на Пономарева проблемы с ливневкой – в неё ничего не стекает. А «вечную» лужу мешают обойти две брошенных машины:

Фото выложили в сеть

- Стоят уже давно, и никто не забирает на металлолом. Рядом с одним из авто уже протоптанная тропинка, чтобы не идти по луже.

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