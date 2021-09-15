Саратовские следователи проверят информацию об аварийном доме с затопленным подвалом

Следователи Ленинского района Саратова начали проверку после публикации СМИ об аварийном доме. Подробности сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Правоохранители заинтересовались ситуацией с домом №60а (секция 11) на Шехурдина.

- В частности, потолочная плитка в кухне просела и осыпается. В помещении сырость и по всем поверхностям распространился плесневый грибок. Подвал заполнен водой. Стены покрылись трещинами. Обращения жильцов в компетентные органы результатов не дали, - говорится в сообщении.

Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут ему юридическую оценку. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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