Володин призвал прокуратуру и Радаева обратить внимание на столбы ЛЭП в балаковском сквере

годня, 15 сентября, спикер Государственной думы Вячеслав Володин посетил Балаково Саратовской области. Напомним, там политик встретился с местными жителями в сквере восьмого микрорайона. Подробности сообщили сторонники политика в своём Telegram-канале.

- Здесь появилось плиточное покрытие, детские и спортивные зоны, освещение, скамейки, видеонаблюдение. В ближайшее время высадят 100 новых деревьев, - говорится в сообщении.

Балаковцы пожаловались на мешающие гулять линии электропередач. Они проходят через сквер. Столбы установила частная компания несколько лет назад.

- Вячеслав Володин усомнился в законности установки опор на общественной территории и предложил губернатору (Валерию Радаеву – прим. ред.) сегодня же обратиться в прокуратуру, - сообщают сторонники политика.

Также депутата заинтересовал процесс строительства пешеходного моста через канал Алексеевского, который соединит район 8а с остальными. Сейчас выбирают место для объекта.

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