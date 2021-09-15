Небо над Энгельсом было в дыму от горящего гектара камыша

Фото очевидцев

Сегодня, 15 сентября, в Энгельсе Саратовской области произошел пожар. Подробности сообщили в региональном МЧС.

Пожарные получили сигнал о горящем на 1-м Геологическом проезде камыше в 18:01. На место отправили три расчета из Энгельса и два – из Саратова.

Угрозы нет. Пламя охватило один гектар.

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