Через сквер в Балакове идет частная линия электропередач

Сегодня, 15 сентября, депутат Государственной думы Николай Панков пишет в своём Telegram-канале «Пара слов» о визите спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина в Балаково Саратовской области.

Так, пишет Панков, политик посетил сквер 8-го микрорайона:

- Организация сделала сквер не плохо. А Володин сразу начал с тех моментов, что не дают сказать, что готово все. Это и о необходимости дополнительного освещения, и о скамейки, и о автополиве, и о пешеходных переходах через дорогу. Эти вопросы задавали и жители с близлежащих домов. Если что-то не сделано, не надо торопиться сдавать. А если сдаёте, должно все быть готово, - пишет Панков.

Депутат сообщил, что местные жители озабочены линией электропередач, идущей через сквер. Она оказалась частной:

- Город не давал разрешение на выделение земли. Проект не был согласован. Как так, просто частная линия электропередачи проходит через весь сквер. Где и дети и жители все становятся заложниками и подвергаются жизнь опасности. Интересно чьё это творение и хамство? Жители говорили что это творение Кискина. Закон для всех, - рассказывает Панков.

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