Прокуратура начала проверку после требования Володина вернуть кинотеатр «Саратов» городу

Сегодня, 15 сентября, прокуратура Саратовской области по поручению регионального прокурора Сергея Филипенко начала проверку документов собственности на кинотеатр «Саратов». Надзорный орган отреагировал на требование спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Из архивов заказали соответствующие сведения.

- В рамках проверки будет дана принципиальная оценка всем сделкам, совершенных в отношении указанного объекта, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Предварительно, кинотеатром владеют физические лица. При наличии оснований здание вернут городу.

Ход проверки на личном контроле Филипенко.

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