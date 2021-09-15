В саратовском аэроклубе имени Гагарина появится центр парашютного спорта

Фото из Telegram-канала сторонников Вячеслава Володина

Сегодня, 15 сентября, спикер Государственной думы Вячеслав Володин посетил аэроклуб имени Юрия Гагарина. Там проходит реконструкция зданий штаба и КПП, строят два ангара, подъездные дороги, тротуары, парковочные площадки, высаживают зелень. Подробности сообщили в своём Telegram-канале сторонники политика.

Во время визита обсудили второй этап благоустройства. Предложил построить гостиницу, игровые площадки и аэродинамическую трубу. Также в планах учебно-методический центр для курсантов, где будут обучать парашютному спорту на современном оборудовании.

- Есть еще сентябрь и октябрь. Можно за этот период провести подготовительные работы, а уже в следующем году приступать ко второму этапу, - сказал Володин.

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