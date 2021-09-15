В мэрии не нашли оснований отказать недобросовестному подрядчику и он сорвал строительство дороги в Солнечном-2

В Кировском районе Саратова затянули сроки сдачи автодороги. Подробности сообщат городская мэрия.

Подрядчик ООО «НГ ГРУПП» нарушил сроки строительства дороги на улице Семенова. Трёхполосную дорогу длинной 1 260,7 метров и шириной 11 метров и 142-метровую двухполосную развязку на пересечении с Топольчанской должны были сдать к 1 сентября. Также компания обязалась обустроить: ливневки, освещение, дорожную разметку, шесть автобусных остановок, дорожные знаки и зелень.

- На сегодняшний день выполнены основные работы по обустройству дождевой канализации и лишь часть работ по устройству песчаного и щебеночного основания, установке бортового камня и бурению ям под освещение. Подрядчик просит перенести сроки сдачи объекта на два месяца – до 1 ноября, - говорится в сообщении мэрии.

Глава города Михаил Исаев ещё в феврале высказывал сомнения по поводу выбора подрядчика, поскольку эта компания зарегистрирована по одному адресу с ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор» Алексея Кишояна, с которой администрация города расторгла в прошлом году договор за некачественную работу по ремонту тротуаров в Заводском районе. Тогда законных оснований для расторжения договора не нашлось.

- В настоящее время главное – завершить работы до конца строительного сезона, чтобы жители микрорайона пользовались новой дорогой. Профильным комитетом данный вопрос будет держаться на контроле, - пишут чиновники.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.