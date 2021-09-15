С 20 сентября из Саратова можно будет улететь в Египет

Из Саратова можно будет улететь в Египет. Первые самолет вылетит в этом направлении из аэропорта «Гагарин» в предстоящий понедельник, 20 сентября, уточняет пресс-служба воздушного порта.

Чартерные рейсы в Шарм-Эль-Шейх раз в 10 дней будут выполнять компании Nordwind и Red Wings.

А со 2 октября в Хургаду по субботам начнут летать самолеты компании Red Wings.

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