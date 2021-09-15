Володин призвал вернуть городу кинотеатр «Саратов»

Сегодня, 15 сентября, спикер Государственной думы Вячеслав Володин побывал у бывшего кинотеатра «Саратов» в Ленинском районе. Подробности сообщили сторонники политика в своём Telegram.

Здание пустует уже несколько лет. Политик отметил, что собственник должен нести ответственность за объект, иначе на месте кинотеатра может оказаться очередная многоэтажка.

- Если хотят заниматься, пусть возобновляют работу, прокат фильмов. Если нет, права людей надо защищать. Инициируйте изъятие – жители хотят здесь видеть кинотеатр. В итоге закончится тем, что кинотеатр простоит, доведут до разрушения, построят дома или магазины. Почему-то контрольно-надзорные органы не реагируют, не дорабатывают. Это ведь объект социальной сферы, - сказал Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.