ПЦР-лаборатории в Саратовской области переводятся в круглосуточный режим работы

Лаборатории переходят в круглосуточный режим Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин провел срочное совещание с главными врачами стационаров и поликлиник региона. Причиной собраться стали резкое увеличение обращений в медучреждения региона и перегруженностью «скорой помощи». Губернатор области Валерий Радаев поручил оперативно стабилизировать ситуацию.

- С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции медицинскими работниками поликлиник продолжается посещение пациентов на дому, применяется дистанционное наблюдение пациентов с легким течением болезни. Мы понимаем, что у нас есть кадровый дефицит, особенно в амбулаторно-поликлиническом звене. Сейчас мы привлекаем студентов из медицинского университета и колледжей. Они в ближайшие дни выйдут для работы в качестве помощников врачей-терапевтов, медицинских сестер, регистраторов. Не должно быть сбоев в работе регистратур и колл-центров – открывайте дополнительные линии, привлекайте немедицинский персонал. Каждый житель области, нуждающийся в медицинской помощи, должен её получить своевременно! Особое внимание прошу уделить лицам пожилого возраста и лицам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам. Также необходимо увеличить количество ПЦР-исследований, для этого мы переводим лаборатории в круглосуточный режим работы, - сказал Костин коллегам.

По вопросам оказания медпомощи жители Саратовской области могут обратиться последующим номерам:

24-54-00 – колл-центр по вопросам коронавируса (часы работы: 9-18);

32-02-22 – консультативный колл-центр по оказанию психолого-медицинской помощи (9-21).

Также на сайте минздрава работает раздел «Общественная приемная», куда можно обратиться круглосуточно.

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