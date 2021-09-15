Бусаргин заявил о росте зарплат в Саратовской области на 10 процентов

Роман Бусаргин

В Саратовской области растут зарплаты. Об этом сегодня, 15 сентября, пишет в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Средняя зарплата саратовца в первом полугодии составила 35 574 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года она выросла на 10,1%.

- При этом среднемесячная заработная плата в регионе по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства за I полугодие – 38 712 рублей, - пишет Бусаргин.ъ

В ПФО регион по темпу роста зарплат занимает четвертое место. Высокие показатели отмечены в Ровенском (119,4%), Краснокутском (116%) и Саратовском (115,6%) районах.

В Саратове средняя зарплата составляет 39 622 рубля, в Балаковском районе – 39 622, в Александрово-Гайском – 35 324.

- В организациях, не относящимся к субъектам малого предпринимательства эти показатели еще выше: в городе Саратов (44 918 рублей, рост на 10,1%), Балаковском (42 798 рублей, рост на 7,3%) и Александрово-Гайском муниципальных районах (37 716 рублей, рост на 12,2%), - уточняет чиновник.

Самые низкие зарплаты в Романовском (24 715), Дергачевском (24 526) и Озинском (24 022) районах. Низкие темпы роста: Новобурасский (101%), Красноармейский (105,1%), Перелюбский (105,1%), Ртищевский (105,3%) и Озинский (105,8%) районы.

По предварительному прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит от 5,7 до 6,2%.

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