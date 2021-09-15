Вячеслав Володин предложил чиновникам и депутатам начать отчитываться перед саратовцами

Сегодня, 15 сентября, на встрече с местными жителями спикер Государственной думы Вячеслав Володин обсудил развитие саратовской агломерации. Говорили о решении вопросов с обманутыми дольщиками, многодетными семьями и детьми-сиротами.

- Вячеслав Володин отметил, что главы районов и контрольно-надзорные органы должны осознавать свою ответственность и не закрывать глаза на проблемы. Привел в пример ситуацию с участком Сеноман и жилым комплексом Царицынским, - говорится в сообщении сторонников политика.

Также Володин предложил главам районов и депутатам начать отчитываться о своей работе перед местными жителями.

Володин обозначил необходимость развития Саратова как облцентра. В ближайшем будущем тут запустят технопарк, а после создадут в регионе ещё пять индустриальных парков.

- Федеральные программы есть. К примеру, ремонта школ, региональной, почему нет? Хотелось бы, чтобы развитие было более динамичным. Надо проекты на региональном уровне разрабатывать и думать, как реализовывать, – сказал депутат.

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