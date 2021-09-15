Житель Энгельса предстанет перед судом за попытку торговать марихуаной

Следователи Приволжского линейного управления МВД России на транспорте закончили расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Подробности сообщила пресс-службе управления.

В июля правоохранители на базе отдыха под Энгельсом задержали 48-летнего местного жителя, в автомобиле которого нашли 45 бумажных свертков с веществом растительного происхождения.

Экспертиза установила, что найденное вещество – марихуана общей массой 120 граммов.

Установлено, что в дальнейшем задержанный планировал торговать наркотиком.

Дело передали в Энгельсский районный суд. Мужчине грозит до 20 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.