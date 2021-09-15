В школах Саратовской области из-за коронавируса и гриппа закрыли 197 классов

В Саратовской области закрыли четыре школы на карантин по ОРВИ. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает региональное министерство образования.

Три учебных заведения закрыты в Екатериновском районе, одно – в Калининском.

Также из-за гриппа в 10 школах региона закрыли 49 классов, из-за коронавируса – в 97-ми 148 классов.

Полностью из-за коронавируса закрыт только один детский сад в Екатериновском районе.

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