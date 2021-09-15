Жителям Заводского района стая из 18 собак мешает вести детей в садик

Фото выложили в сеть

Сегодня, 15 сентября, житель Заводского района Саратова с ником Green Peace пожаловался в одном из саратовских сообществ в соцсети на оккупировавшую детский сад стаю собак. Горожанин поделился фотографиями с места.

Саратовец уточнил, что снимки сделаны им вчера возле сада №170 на Миллеровской, 173б.

Горожанин пишет, что свора из 18 собак поселилась в расположенных в округе заброшенных домах. Животные мешают родителям вести детей в садик.

- Заявки на отлов можно оставить по телефону 26-10-79 и в аккаунте комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта @komdorhoz64, - пишет в комментариях городская администрация.

Местная жительница Валентина Умарова рассказала, что аналогичная ситуация с собаками наблюдается и в районе улицы Орджоникидзе. Горожанка также подкрепила свои слова фотографией.

Фото выложили в комментариях под постом

- Заявка на отлов животных без владельцев, обитающих у дома № 173 б по ул. Миллеровская, принята. Отлов будет осуществлен в течение 3-5 рабочих дней, - отозвалась под постом администрация Заводского района.

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