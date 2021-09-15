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Происшествия15 сентября 2021 11:31

Жителя Балашова отправили в колонию за торговлю детским порно

Суд вынес приговор
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Суд вынес приговор жителю Балашова Саратовской области. Мужчина планировал торговать детским порно. Подробности сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Следствием и судом установлено, что 35-летний балашовец скачал из соцсети «материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних девушек». Хранил он эти материалы в «облаке» и в дальнейшем планировал их продать.

23 мая 2020 года мужчина прислал в мессенджере ссылку на детскую порнографию жителю Хабаровска.

- Противоправные действия мужчины выявлены сотрудниками отдела «К» ГУ МВД России по Саратовской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий, - говорится в собщении следственного комитета.

Подсудимый вину признал. Ему дали два с половиной года общего режима.

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