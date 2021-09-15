От коронавируса в Саратовской области скончался еще 21 человек

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса погиб ещё 21 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались тринадцать женщин и восемь мужчин в возрасте от 55 до 83 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего на 15 сентября в Саратовской области зафиксированы 2 620 смертей от COVID-19.

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