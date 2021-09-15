Фото ликвидации крупного пожара в Саратове 15 сентября 2021 года

Огонь охватил СТО
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня, 15 сентября, утром в центре Саратова произошел пожар на СТО. Фото с места прислало региональное МЧС.
На месте развернули пожарный оперштаб
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Напомним, сообщение о пожаре сотрудники ведомства получили в 8:26. На месте развернули пожарный оперштаб, в который вошли службы жизнеобеспечения.
Полыхнуло в одноэтажном здании
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Первоначально огонь охватил только 100 квадратных метров одноэтажного здания, но позже пламя распространилось на 800 кв м.
Плотный черный дым был виден с нескольких концов города
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
К счастью, никто не пострадал. В 9:46 ликвидировали открытый огонь. Полностью пожар ещё не потушили.
Никто не пострадал
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
- По ущербу данные будут позже. На месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории по установлению причины пожара. Предварительно, пожар начался в складском помещении пластиковой продукции. Оттуда распространился на СТО и складское помещение с ЛДСП., - сообщают в МЧС.
Горожане наблюдали в центре города пожар
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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