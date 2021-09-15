В Заводском районе после погони ДПС задержали пьяного ростовчанина без прав

В Заводском районе Саратова полиция ловила пьяного водителя из Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

На пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Пономарева инспекторы ДПС заметили иномарку, которая сначала двигалась навстречу им, а потом резко свернула на соседнюю улицу.

Правоохранители начали погоню. Водитель отказывался останавливаться. Не справившись с управлением, он врезался в три припаркованные машины.

Сотрудники полиции задержали 36-летнего водителя, который оказался жителем Ростовской области. У пьяного мужчины также не было водительских прав.

На ростовчанина завели административное дело. Автомобиль отправили на штрафную стоянку.

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