Десятки улиц в Заводском районе остались без холодной воды

Сегодня, 15 сентября, в Заводском районе Саратова десятки домов остались без холодной воды. «КВС» ведут работы.
Коммунальщики будут исправлять ситуацию на водопроводе по адресу Чернышевского, 2. Отключение затронет следующих абонентов:
1-й Вакуровский пр.
1-й Заводской пр.
1-й и 2-й Мельничные пр.
1-й Овражный пр.
1-й пр. Чернышевского
1-й, 2-й, 3-й и 4-й Волжские пр.
1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 7-й Береговые пр.
3-й Дегтярный пр.
3-й Солдатский пр.
4-й пр. Чернышевского
7-й Дегтярный пр.
Дегтярная пл.
ул. 3-я Дегтярная
ул. Б. Садовая, 2г, 10, 12а, 14, 14б, 28
ул. Береговая
ул. Верхняя
ул. Дегтярная
ул. Заводская
ул. Набережная, 15, 22
ул. Чернышевского от ул. Заводская до дома №89 по ул. Чернышевского
Вернуть воду обещают к 8 вечера.
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