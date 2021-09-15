Десятки улиц в Заводском районе остались без холодной воды

Сегодня, 15 сентября, в Заводском районе Саратова десятки домов остались без холодной воды. «КВС» ведут работы.

Коммунальщики будут исправлять ситуацию на водопроводе по адресу Чернышевского, 2. Отключение затронет следующих абонентов:

1-й Вакуровский пр.

1-й Заводской пр.

1-й и 2-й Мельничные пр.

1-й Овражный пр.

1-й пр. Чернышевского

1-й, 2-й, 3-й и 4-й Волжские пр.

1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 7-й Береговые пр.

3-й Дегтярный пр.

3-й Солдатский пр.

4-й пр. Чернышевского

7-й Дегтярный пр.

Дегтярная пл.

ул. 3-я Дегтярная

ул. Б. Садовая, 2г, 10, 12а, 14, 14б, 28

ул. Береговая

ул. Верхняя

ул. Дегтярная

ул. Заводская

ул. Набережная, 15, 22

ул. Чернышевского от ул. Заводская до дома №89 по ул. Чернышевского

Вернуть воду обещают к 8 вечера.

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