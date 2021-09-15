Путин наградил главврача саратовского перинатального центра Елену Ермолаеву

Фото из Instagram регионального минздрава

Сегодня, 15 сентября, минздрав Саратовской области сообщает в своём Instagram о награждении главного врача регионального перинатального центра.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Елены Ермолаевой званием «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

- От всех сотрудников перинатального центра поздравляем Елену Ивановну с безусловно заслуженной наградой! – пишут чиновники.

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