Путин наградил главврача саратовского перинатального центра Елену Ермолаеву

Фото из Instagram регионального минздрава
Сегодня, 15 сентября, минздрав Саратовской области сообщает в своём Instagram о награждении главного врача регионального перинатального центра.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Елены Ермолаевой званием «Заслуженный работник здравоохранения РФ».
- От всех сотрудников перинатального центра поздравляем Елену Ивановну с безусловно заслуженной наградой! – пишут чиновники.
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