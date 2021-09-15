В Вольском музее впервые появилась канализация

Фото с сайта администрации Вольского района

В Вольске Саратовской области продолжается реконструкция отдела истории местного музея. Подробности сообщает администрация района.

Сейчас проводят инъектирование стен, что поможет устранить дефекты и трещины. В кирпичные стены сквозь специальные отверстия, шпуры, используя тонкие трубы, вводят определенные смеси.

Также в здание впервые провели канализацию. На следующей неделе установят отопление.

- Отставание работ по графику есть, но объяснения этому тоже имеются, - рассказал глава района Андрей Татаринов. - Это происходит не только из-за подрядчика, но и из-за сложности объекта.

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