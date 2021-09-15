Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 253 человека

253 новых случаев коронавируса нашли на территории Саратовской области за минувшие сутки. Всего с начала пандемии заразились 84 472 человек.

Выздоровели 77 759 человек, за сутки – 189.

В Саратове нашли 104 случая, в Энгельсском районе – 40, а в Балаковском – 17.

Среди заболевших 14 детей до шести лет, девять – от семи до 14-ти, девять подростков 15-19-ти и 65 человек старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 82 человек, бессимптомно переносят заболевание три человека.

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