Из-за долгов перед энергетиками саратовцы будут париться в банях без горячей воды

Саратовский «Т Плюс» сообщил о своих должниках-юридических лицах. 17-ти клиентам направили официальные требования погасить задолженности.
В списке должников МУП «Саратовгорэлектротранс», «Банно-прачечное хозяйство», обслуживающее 35 домов «ЖКХ-Сервис» и другие компании.
Общая сумма долга перед компанией составляет около 5,8 млн рублей. В случае неоплаты, клиентам откажут в подключении к теплу с началом нового отопсезона.
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